FT: глобальный Юг отвернулся от Украины из-за позиции США по Израилю

Страны глобального Юга отвернулись от Украины на фоне поддержки США действий Израиля. The Financial Times пишет, что борьба Запада за страны Африки, Бразилию и Индонезию проиграна.

Усилия США по перетягиванию стран глобального Юга на свою сторону пошли прахом после эскалации конфликта в Израиле. США и их союзники полностью поддержали удары израильской армии по сектору Газа и блокаде региона, которые подвели Газу к гуманитарной катастрофе.

Запад лишился доверия многих стран. У них больше нет оснований верить заявлениям Вашингтона и Брюсселя о ценности прав человека, отметило издание.

«Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна», – сказал один из высокопоставленных дипломатов «Группы семи» в беседе с FT.

Отказ развивающихся стран подчиниться давлению Запада по вопросу украинского конфликта застал США врасплох. Вашингтон рассчитывал быстро перетянуть их на свою сторону, но пришлось бороться за каждый голос. Отношения с Ближним Востоком тоже ухудшились: поездки госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Джо Байдена в регион были признаны неудачными.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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