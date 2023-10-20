Медведев заявил о «гниении ткани западного общества»

Западное общество открыто загнивает, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заявления президента США Джо Байдена об инвестициях в Украину и Израиль.

Медведев отметил, что западные политики лишились остатков совести, а их поступки и высказывания свидетельствуют «об ускоренном гниении самой ткани западного общества».

«Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», – написал зампред Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

Количество отправленного на Украину и в Израиль западного оружия вполне может перейти в качество, отметил политик. Он допустил, что простые заряды вскоре превратятся в ядерные.

Джо Байден назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. «Это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал американский лидер в обращении к нации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Байдена, уточнив, что это будут «дивиденды на крови». Если раньше Вашингтон прикрывал свои интересы лозунгами о борьбе за свободу и демократию, то теперь открыто признал: в основе всего лежит расчет.

Москва, Наталья Рязанова

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