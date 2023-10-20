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Пятница, 20 октября 2023, 13:50 мск

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Лавров заявил о нарушении Израилем резолюции СБ ООН о палестинском государстве

Сергей Лавров. Фото из архива сайта МИД РФ

Расширение Израильского государства на палестинские территории нарушает резолюцию Совбеза ООН, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, нынешняя ситуация – результат «американских авантюр».

«Решения Совбеза ООН, которые никто не отменял, предполагают договорённость о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль односторонними своими действиями по расширению «поселений» нарушает эту резолюцию, всем это известно», – сказал глава МИД РФ в интервью для программы «60 минут».

Лавров отметил, что США намеренно нагнетают обстановку на Ближнем Востоке.

«Если бы США способствовали созданию палестинского государства, не было бы такого напряжения в секторе Газа, вокруг неё и в целом на Ближнем Востоке. Один из результатов американских авантюр, который сейчас наблюдаем», – добавил министр.

Он высказал надежду, что стороны палестино-израильского конфликта «образумятся» и начнут переговоры. Министр согласился, что указание СБ ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года должно быть исполнено с учетом сложивших после указанной даты реалий.

Властям Израиля пришлось закрыть посольства в 20 странах мира на фоне пропалестинских акций, прокатившихся по миру после эскалации конфликта. Израиль вывез сотрудников посольств в Египте, Иордании, Марокко, Бахрейне, Туркменистане, где волнения были наиболее сильны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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