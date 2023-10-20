Лавров заявил о нарушении Израилем резолюции СБ ООН о палестинском государстве

Расширение Израильского государства на палестинские территории нарушает резолюцию Совбеза ООН, напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, нынешняя ситуация – результат «американских авантюр».

«Решения Совбеза ООН, которые никто не отменял, предполагают договорённость о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль односторонними своими действиями по расширению «поселений» нарушает эту резолюцию, всем это известно», – сказал глава МИД РФ в интервью для программы «60 минут».

Лавров отметил, что США намеренно нагнетают обстановку на Ближнем Востоке.

«Если бы США способствовали созданию палестинского государства, не было бы такого напряжения в секторе Газа, вокруг неё и в целом на Ближнем Востоке. Один из результатов американских авантюр, который сейчас наблюдаем», – добавил министр.

Он высказал надежду, что стороны палестино-израильского конфликта «образумятся» и начнут переговоры. Министр согласился, что указание СБ ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года должно быть исполнено с учетом сложивших после указанной даты реалий.

Властям Израиля пришлось закрыть посольства в 20 странах мира на фоне пропалестинских акций, прокатившихся по миру после эскалации конфликта. Израиль вывез сотрудников посольств в Египте, Иордании, Марокко, Бахрейне, Туркменистане, где волнения были наиболее сильны.

Москва, Наталья Рязанова

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