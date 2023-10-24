Визит Путина в Китай принес проблемы США

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай грозит «серьезной опасностью» США. Сотрудничество Москвы и Пекина меняет баланс сил во всем мире и грозит лишить Вашингтон «звания мирового гегемона», пишет Daily Express.

Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Один пояс – один путь» заявил, что целью сотрудничества является построение нового будущего для человечества. Президент Путин поддержал предложенную китайским лидером программу. Но главной жертвой тесного сотрудничества России и КНР могут стать США.

«Путин и Си нацелены работать вместе, чтобы изменить баланс сил во всем мире. Это создает серьезные проблемы для США и Запада в целом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Штаты могут легко потерять позицию глобального гегемона. Как выразился Си Цзиньпин, цель состоит в том, чтобы изменить «глобальный ландшафт и будущее человечества», – отметил эксперт по международным отношениям Эндрю Сандерс.

Он напомнил, что Россия и Китай могут использовать свое право вето в Совбезе ООН, чтобы блокировать программы под управлением США, которые противоречат интересам этих стран. Кроме того, влияние Москвы и Пекина растет на Ближнем Востоке, где авторитет Вашингтона значительно упал.

«Расширение БРИКС за счет включения Саудовской Аравии, Ирана и Египта станет заметным шагом к изменению баланса сил в глобальном масштабе», – добавил эксперт.

Члены БРИКС одобрили расширение группы в 2024 году. Новыми членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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