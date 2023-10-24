Трамп вновь обвинил Россию в краже у США «супер-пупер» ракеты: «Украли чертежи и построили»

Бывший американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер» ракеты. С таким утверждением он выступил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

«Вы знаете, что Россия украла у США «супер-пупер» ракету? Такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи, засекреченные, и построили ее», – сказал Трамп.

Он не уточнил, какие ракеты имел в виду. Экс-президент также подчеркнул, что США нужна собственная противоракетная система «Железный купол», чтобы отражать атаки китайских, иранских и российских ракет.

Напомним, что с аналогичным заявлением Трамп выступил в сентябре 2020 года. Тогда он утверждал, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как «похитила» информацию о технологии у администрации экс-президента США Барака Обамы. Бывший американский лидер пояснил, что речь идет о «супер-пупер ракете», которая «в пять раз быстрее, чем обычные ракеты».

По оценкам наблюдателей, США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В Пентагоне отмечали, что Вашингтон сознательно отказывался от адаптации гиперзвуковых технологий в пользу существующих образцов оружия. Значительный интерес к гиперзвуковым технологиям Штаты стали проявлять только после успехов Китая и России в этой области.

Гиперзвуковое оружие стоит на вооружении российских войск и уже применялось в боевых действиях на территории Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»