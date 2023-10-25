Президент Турции отменил планы посетить Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в парламенте.

«У меня была программа визита в Израиль, я ее отменил, визита не будет», – заявил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что Анкара намеревалась нормализовать отношения с Израилем, но Тель-Авив «злоупотребил доброжелательностью Турции» и не показал ответных шагов.

Ранее Эрдоган потребовал от Израиля прекратить геноцид в секторе Газа. «Наш регион необходимо как можно скорее спасти от этого безумия, поощряемого западными странами, в котором западные средства массовой информации конкурируют за его легитимацию», – заявил турецкий лидер.

Анкара, Зоя Осколкова

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