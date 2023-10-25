Боррель заявил, что Венгрию в ЕС не держат насильно

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что никто не держит силой Венгрию в ЕС. Он также не согласился с аналогией между ЕС и СССР, проведенной венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Глава венгерского кабмина назвал ЕС плохой пародией на Советский Союз. Подобно стандартизации в СССР политика Брюсселя пытается «лишить Венгрию ее идентичности».

«Не вижу никакого сходства. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», – цитирует Борреля «Лента.ру».

МИД РФ предупредил, что попытки Брюсселя подорвать нейтралитет ряда стран, отказавшихся поддержать антироссийские санкции, приведут к расколу внутри ЕС.

Аналитики согласились с угрозой распада ЕС из-за давления по ситуации на Украине. Европе посоветовали выбрать новый подход к безопасности и укрепить европейское самосознание.

Брюссель, Наталья Рязанова

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