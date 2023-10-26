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Суббота, 28 октября 2023, 02:47 мск

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Сенаторы США предложили передать миллиарды долларов Израилю вместо Украины

Группа республиканцев в Сенате США подготовила отдельный законопроект, позволяющий выделить миллиарды долларов помощи Израилю, а не Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что эта инициатива подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации американского президента Джо Байдена на сумму $106 млрд, включающее увеличение финансирования Украины.

Сенаторы объясняют, что разделение пакетов предотвратит задержку с решением вопроса по финансированию помощи Израилю в Палате представителей, где число республиканцев, выступающих против поддержки Украины, растет и сейчас составляет более половины представителей Республиканской партии.

Как пишет издание, за разделение статей финансирования выступили сенаторы Джеймс Вэнс, Майк Ли, Тед Круз, Роджер Маршалл. Последний подчеркнул, что любая помощь Израилю «не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину».

Накануне президент США Джо Байден в связи с избранием Майка Джонсона спикером Палаты представителей призвал законодателей как можно скорее утвердить запрос на оказание финансовой помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд, ранее предложенный Белым домом.

Меж тем в США слышны все больше возмущений по поводу трат американской администрации на Украину. Так, глава аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит заявил, что Киев получает гораздо больше, чем требуется для его обороны. Эксперт указал, что значительная доля американской помощи «даже не помогает Украине воевать с Россией». Эксперт привел в качестве примера финансирование украинской пенсионной системы.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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