В США возмущены тратами на Украину: «Вашингтон посылает Киеву больше денег, чем нужно для обороны»

Расходы США на Украину гораздо больше, чем требуется для ее обороны. Дошло до того, что Вашингтон финансирует пенсионную систему Украины. Об этом заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит, пишет издание The American Conservative.

По его мнению, значительная доля американской помощи «даже не помогает Украине воевать с Россией». Эксперт привел в качестве примера финансирование украинской пенсионной системы. «Даже если представить, что мы должны финансировать оборону Украины, как в это вписываются государственная пенсионная система?» – задался вопросом Ландрит (цитата по «Прайм»).

По его оценке, общий объем финансовой помощи США киевскому режиму, одобренной конгрессом с начала конфликта, составляет около $130 млрд, что сопоставимо с ВВП Украины до пандемии коронавируса.

«Мы посылаем Украине гораздо больше денег, чем требуется для войны, и даже не можем знать, куда эти деньги идут», – резюмировал Ландрит.

На прошлой неделе президент США Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю со стороны Вашингтона «разумной инвестицией», которая будет «приносить дивиденды» будущим поколениям.

Тогда же американский лидер направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине, Израилю, Тайваню на сумму более $100 млрд. Вместе с тем, как сообщил телеканал CNN, члены Палаты представителей США от Республиканской партии усомнились, что Байден получит запрошенные им средства.

Москва, Наталья Петрова

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