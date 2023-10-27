Россия остановила содействие приграничному сотрудничеству с Финляндией

Россия решила прекратить действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Фнляндией. МИД РФ объявил об этом финскому послу Антти Хелантеря.

25 октября МИД РФ вызвал финского посла в России Антти Хелантеря и объявил ему о разрыве Соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между двумя странами. Решение принято в качестве ответной меры на ориентированную против России политику Финляндии. Москва учла разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, дискриминацию россиян при выдачи въездных виз, отметили в министерстве.

«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер российской стороной принято решение о прекращении действия соглашения, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Послу вручена дипломатическая нота», – говорится в сообщении МИД РФ.

Действие соглашения прекратится через 90 дней, 24 января 2024 года.

Летом 2023 года власти Финляндии ужесточили правила въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, а также имеющих собственность на финской территории. Россиянам стало сложно платить за коммунальные услуги и исполнять налоговые обязательства перед финским государством. И финские власти заявили, что готовят законопроект, который позволит забирать у российских собственников финскую недвижимость как не имеющую владельца.

Москва, Наталья Рязанова

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