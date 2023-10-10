Финляндия планирует конфисковать недвижимость россиян как бесхозяйную

Власти Финляндии планируют упростить условия для конфискации недвижимости, принадлежащей россиянам, на своей территории. К этому имуществу предложено отнестись как не имеющему владельца, заявила министр юстиции страны Лина Мери.

Она напомнила, что финские власти ужесточили правила въезда в страну даже для тех россиян, кто владеет недвижимостью в Финляндии. Почтовое сообщение с Россией приостановлено, банковское взаимодействие ослабло, а счета многих россиян в финских банках заблокированы.

В таких условиях россияне все чаще не исполняют обязательства перед финским государством, а именно не платят налоги и не оплачивают коммунальные счета. Финские законы позволяют изъять пустующее жилье с долгами или сдать в аренду для покрытия задолженности. Но оба варианта требуют уведомить собственника, а с этим возникли проблемы.

Минюст подготовил законопроект, который позволит направлять уведомления в электронной форме. А в ряде случаев поступать с пустыми квартирами и долями в жилищных кооперативах, как с бесхозяйным имуществом. Закон разрешает конфисковать имущество, опубликовав предупреждение в местной газете или бюллетене, издаваемом местным сообществом, пишет портал YLE.

Лина Мери ожидает, что законопроект будет одобрен и начнет работать к лету 2024 года. Она допустила ускоренное принятие инициативы, если число подобных случаев с недвижимостью россиян продолжит расти.

В июле 2023 года Финляндия объявила, что для въезда в страну гражданам РФ нужна веская причина, даже если они владеют недвижимостью на финской территории. Российские владельцы финской недвижимости подготовили петицию с просьбой упростить им посещение своих домов и квартир. Однако ограничения остались в силе.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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