Немецкие власти и общество должны быть готовы к войне, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его мнению, события на Украине и в Израиле могут привести к концу мирного времени в Европе.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», – сказал Писториус в интервью телеканалу ZDF.

По его мнению, изменить позицию придется не только властям, но общество тоже должно «изменить менталитет». Конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут иметь последствия для Германии. Поэтому Берлин не откажется от своей позиции в поддержку Киева и Тель-Авива. Поддерживать обе страны не сложно, поскольку их запросы не конкурируют, отметил министр.

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о гражданской войне в Европе, если власти не изменят свою миграционную политику. Экс-депутат украинской Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что европейцы осознали, сколько мигрантов находится на их территории, только когда по Европе прошла волна акций в поддержку Палестины.

Аналитики спрогнозировали, что обострение палестино-израильского конфликта может выйти за пределы региона и грозит обернуться Третьей мировой войной.

Берлин, Наталья Рязанова

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