Тень Третьей мировой войны: обострение на Ближнем Востоке грозит обернуться глобальными последствиями

Обострение палестино-израильского конфликта может выйти за пределы региона и грозит обернуться Третьей мировой войной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, поражение Израиля будет означать катастрофу для США и всего Запада.

«Там (на Ближнем Востоке) всегда сталкиваются глобальные интересы глобальных игроков. Так было, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, и так продолжается до сих пор. И сейчас это наиболее болезненная точка в мире. Потому что до последнего времени США были гегемоном на планете. А США и их ближайшие союзники – британцы – создали морскую торговую цивилизацию. И главные пути, нервный узел этой цивилизации скрещивались на Ближнем Востоке. Это главный ее перекресток. Поэтому вся глобальная политика последних столетий крутится вокруг Ближнего Востока. И если там вспыхивает какой-то пожар, в него автоматически втягиваются все глобальные игроки – хотят-не хотят, неважно», – пояснил Ищенко.

Политолог обратил внимание, что «нынешний пожар» стал результатом политики США в регионе по заключению мира между арабскими странами и Израилем без учета палестинской проблемы. «По сути дела, палестинцев обменивали на мир. Это устраивало более или менее палестинскую администрацию Западного берега реки Иордан, которые согласились фактически принять финансовую взятку и остаться израильским протекторатом. Это абсолютно не устраивало ХАМАС, который правил в Газе, потому что ХАМАС находился на финансировании арабских стран (Персидского) залива и Турции. И когда они стали нормализовать отношения с Израилем, то деньги перестали поступать. ХАМАС переориентировался на Иран. Но у Ирана были свои любимые дети в виде «Хезболлы» и прочих шиитских организаций в Сирии и Ливане, а ХАМАС там оказался пасынком, он последние денежки получал, то есть те крошки, которые упали со стола. Они решили просто сорвать стоп-кран и у них получилось», – отметил эксперт.

«Учитывая всю истории взаимоотношений Израиля и Палестины, ответ Израиля просчитывался на раз-два. То, что Газу начнут стирать с лица земли, – это вопросов не вызывало. Возникал вопрос, будет сухопутная операция или не будет, но он до сих пор висит в воздухе. А вот то, что ее начнут «вбамбливать» в каменный век и выгонять оттуда палестинцев – такие потуги уже были до этого. То есть реакция была понятна. И была понятна реакция после этого арабских стран, что они никогда не допустят уничтожения Газы у всех на глазах, так как для них это будет серьезным, в том числе, и внутриполитическим ударом», – подчеркнул Ищенко.

Как считает политолог, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выгодно раздувание конфликта и, в том числе, втягивание в него Ирана. «Поэтому сразу же начались обвинения Ирана в том, что это он «науськал» «Хезболлу», сразу же Израиль развернул половину армии не на юге, где начались бои, а на севере – на ливанской, сирийской границе, где все было относительно спокойно. И сразу же там начались стычки и очень быстро Израиль довел ситуацию до грани военного конфликта, когда он вчера обстрелял дамаскские аэропорты», – напомнил он.

«Когда Израиль начинает обстреливать гражданские объекты, это уже явная провокация. Сейчас спровоцируют Иран к вступлению в конфликт. А вот дальше уже за Израилем стоят США. Штаты так же сейчас заинтересованы в конфликте на Ближнем Востоке, как и Россия, то есть – никак. У них (США) два конфликта, два кризиса – украинский и тайваньский, не так много запасов военных. Они не смогли до сих пор развернуть в полной мере свой военно-промышленный комплекс ни в США, ни в Европе. Они выпускают сейчас военной продукции меньше, чем Россия, например, расходных материалов. Им сейчас надо помогать Израилю. Они не могут допустить поражения Израиля – а ситуация такая, что поражение Израиля может случиться, – потому что поражение Израиля будет означать выбрасывание США и вообще Запада с Ближнего Востока, который для них принципиальная точка, нервное сплетение. Для них это катастрофа – это похоронить все надежды на гегемонию и закрыться на американском континенте, вот что для них поражение Израиля», – подчеркнул Ищенко.

В этой связи эксперт отметил, что Россия и Китаем не могут допустить поражения Ирана, если его втянут в этот конфликт. «Возникает уже тень столкновения великих ядерных держав сразу же за всем этим. Вот так, начиная с маленького конфликта, который небольшая организация организовала в своих целях, просто, чтобы финансирование не иссякло. Учитывая, что это Ближний Восток, те тонны ненависти, которые там скопились между евреями и арабами, там уже никто никогда не разберет, кто прав, кто виноват. Там правые и виноватые уже давно умерли. Там сейчас просто взаимная ненависть, которая приводит к взрыву, как только подносят спичку. Учитывая все это, у нас сразу же за этим кризисом начинает маячить тень Третьей мировой войны. Причем, она значительно более серьезно маячит, чем она маячит за украинским кризисом и даже за тайваньским кризисом», – полагает политолог.

«США могут себе позволить проиграть Украину – да, это серьезно подорвет их позиции в Восточной Европе, могут даже Тайвань позволить себе проиграть, хотя это серьезно подорвет их позиции на Тихом океане, но это не катастрофа для них. А вот поражение на Ближнем Востоке Израиля для них катастрофа. Поэтому они будут его поддерживать всеми своими силами, вплоть до возможности вступления в открытый конфликт с Ираном. Израиль это понимает, и сейчас раскручивает возможность вовлечения Ирана в конфликт, потому что на этом фоне все просчеты всех администраций закончатся. Будет гигантская война, будет Иран, надо будет бороться за победу, и все сплотятся вокруг «народного героя» Нетаньяху», – заключил Ищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»