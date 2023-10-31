В США обнародовали законопроект о помощи Израилю без Украины

Республиканцы в палате представителей США представили законопроект о выделении финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на документ. Комитет по правилам палаты представителей рассмотрит проект закона в среду, 1 ноября.

В тексте документа сказано, что это обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

Законопроект включает $4 млрд на израильские системы защиты «Железный купол» и «Праща Давида», а также $1,2 млрд на разработку системы защиты «Железный луч».

Однако реализация этой инициативы предусматривает сокращение финансирования в рамках законопроекта демократов о налогах, здравоохранении и климате, который вступил в силу в 2022 году, говорится в публикации.

При этом отмечается, что законопроект противоречит изначальной стратегии администрации США, которая увязывает помощь Израилю и Украине в одном пакете. Этот факт может стать причиной недовольства среди демократов и отодвинуть утверждение документа.

Ранее сообщалось, что группа республиканцев в сенате США подготовила отдельный законопроект, позволяющий выделить миллиарды долларов помощи Израилю, а не Украине. Сенаторы объяснили, что разделение пакетов предотвратит задержку с решением вопроса по финансированию помощи Израилю в Палате представителей, где число республиканцев, выступающих против поддержки Украины, растет и сейчас составляет более половины представителей Республиканской партии.

Перед этим президент США Джо Байден призвал законодателей как можно скорее утвердить запрос на оказание финансовой помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд, ранее предложенный Белым домом.

Вашингтон, Наталья Петрова

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