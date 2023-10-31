Египет отказался принимать палестинских беженцев из Газы

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что его страна не примет палестинских беженцев из сектора Газа на Синайском полуострове. Об этом он заявил на встрече со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш.

«Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы», – приводит слова Мадбули «Интерфакс».

Премьер добавил, что Каир в ближайшие годы вложит миллиарды египетских фунтов в развитие Синайского полуострова, «чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая».

19 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II назвали недопустимым насильственное перемещение палестинцев из сектора Газа в Египет или Иорданию.

Израиль неоднократно призывал Египет принять беженцев из анклава. По данным источников Financial Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно в очередной раз пытался убедить европейских лидеров помочь уговорить Египет принять палестинцев из сектора Газа. Однако представители Франции и Германии отвергли эту просьбе, сочтя ее нереалистичной.

В свою очередь, агентство Associated Press сообщило о разработанном израильской разведкой плане переселения более 2 млн жителей сектора Газа на север Синайского полуострова. Он подразумевает переселение гражданского населения Газы во временные палаточные городки и дальнейшее строительство на их месте постоянных городов. Как отмечает AP, подобные планы усилили напряженность в отношениях Израиля и Египта.

По оценке Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, с начала обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули более 1,4 млн жителей сектора Газа.

Каир, Наталья Петрова

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