Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он отметил, что в конце сентября 2023 года на многих участках фронта для ВСУ возникли сложные ситуации в связи с тем, что российские войска перешли к активной обороне почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

«Залужному пришлось перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», – заявил журналист, подчеркнув, что сейчас инициатива перешла в руки России. «Отрицать это может только дилетант», – сказал он.

Тем временем, пишет Politico, украинские власти умоляют США увеличить военную помощь. Отмечается, что из-за избрания нового спикера палаты представителей и палестино-израильского обострения помощь Киеву со стороны Вашингтона находится под угрозой.

Недавний визит украинской делегации в США свидетельствовал об озабоченности Киева складывающейся ситуацией. В ходе визита представители делегации передали американским властям очередной «список пожеланий», в который вошли новое оружие и обучение бойцов ВСУ.

Между тем, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западная пресса получила задание подготовить общественность к неизбежности поражения Украины. Это будет сделано таким образом, чтобы снять вину с Запада, отметил эксперт. По его мнению, Западу уже надоело наблюдать за «украинским шоу», и поэтому от Зеленского скоро избавятся: «Его либо убьют, либо заменят».

Москва, Наталья Петрова

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