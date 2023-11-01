США готовы допустить другие страны к управлению сектором Газа

США задумались над судьбой сектора Газа после уничтожения всех боевиков движения ХАМАС. Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что регион передадут под управление нескольких стран и ООН. Но Вашингтон намерен разместить в Газе своих военных в качестве миротворческих сил, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мы не можем допустить возвращения к статус-кво, при котором ХАМАС управляло бы Газой. Мы также не можем допустить, чтобы Израиль управлял Газой или контролировал ее. Наиболее разумной была бы обновленная палестинская администрация. Но есть другие временные решения с возможным участием ряда других стран в регионе, международных организаций», – сказал Блинкен в сенате США.

По его словам, Израиль «не стремится» к полному контролю над сектором Газа, и Штаты не поддержат подобное стремление. Вашингтон готов одобрить промежуточные этапы, во время которых анклав будет находиться под контролем ООН или соседей по региону. Но только пока палестинская администрация не наберет вес для контроля территории сектора Газа.

Штаты готовы участвовать в поддержании порядка в Газе, например, отправить туда своих военных в качестве миротворческих сил.

«США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, включая возможность создания многонациональных сил, которые могут привлечь американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС, говорят люди, знакомые с ситуацией», – пишет Bloomberg.

Израиль не уверен, как будет определять достижение целей наземной операции в секторе Газа. Израильский чиновник признался, что ни администрация, ни военные не могут назвать критерии, по которым узнают, что ХАМАС уничтожен. Но ЦАХАЛ продолжает бомбить сектор Газа, ввел в регион войска и танки для подавления боевиков.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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