Вашингтон пытается отстрочить поражение Киева, но может передавать предназначенное для Украины оружие напрямую России, заявила журналистка Лора Ингрэм. Она назвала «циничной политической уловкой» попытку Белого дома связать выделение помощи для киевского режима с поддержкой Израиля.

«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат», – сказала Ингрэм в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что Киев и настаивающие на его поддержке чиновники в Вашингтоне потеряли доверие граждан. Одна из причин: никто из преданных сторонников помощи киевскому режиму не могут объяснить, зачем США отправлять деньги и оружие именно на Украину.

Российские военные ежедневно уничтожают военную технику ВСУ, в том числе, полученную от западных союзников. При продвижении вглубь территории, контролируемой киевским режимом, ВС РФ захватывают большое количество оружия и боеприпасов натовского образца.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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