Сеул допустил, что США видели только половину купленных Россией у КНДР ракет

Россия могла получить от КНДР вдвое больше оружия и боеприпасов, чем стало известно США, считают южнокорейские военные. В поставку могли войти баллистические ракеты малой дальности, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

«Северная Корея могла предоставить России баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты в дополнение к артиллерийским снарядам для действий на Украине», – пишет агентство.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи узнал, что из северокорейского порта Раджин во Владивосток отправили около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Американские специалисты благодаря спутниковым снимкам узнали только о тысяче контейнеров.

В такое число контейнеров поместились бы более 200 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов или более миллиона 152-мм снарядов, считает источник.

В конце сентября разведка США сообщила, что Северная Корея передала российской стороне 152-мм снаряды и ракеты типа «Катюша», скопившиеся на складах.

Сеул, Наталья Рязанова

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