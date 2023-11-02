Путин одобрил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его опубликования, то есть со 2 ноября.

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 18 октября. Совет Федерации одобрил закон через неделю, 25 октября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали договор о запрете испытаний ядерного оружия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы, и это будет зеркальным ответом США.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отзыв ратификации договора со стороны России де-юре выровнял ситуацию в этой сфере и не означает намерения проводить ядерные испытания.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. В силу этот документ до сих пор не вступил, так как его не ратифицировали США, а также еще ряд стран, и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Россия подписала Договор о ДВЗЯИ в 1996 году и в 2000 году ратифицировала его.

Москва, Наталья Петрова

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