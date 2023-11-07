США передали России приглашение на саммит АТЭС

Администрация США отправила приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества всем странам-участницам, заявил старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей.

На вопрос, передано ли приглашение российской стороне, чиновник ответил, что сообщение разослали всем странам АТЭС.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров. Мы будем выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, а это также включает в себя учет санкций. Мы вели обсуждения относительно надлежащего представительства других стран», – цитирует чиновника ТАСС.

Журналисты спросили представителя Госдепа, какой была бы реакция Штатов на решение других стран учитывать санкции против американской стороны при проведении подобных мероприятий. Но прямого ответа не получили.

«Я могу говорить лишь о том, что мы делаем в год председательства в АТЭС, и о том обязательстве, которые мы дали. И мы считаем, что выполнили это обязательство», – сказал Мюррей.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Ранее США сообщили по дипломатическим каналам, что не намерены приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит из-за санкционных ограничений в отношении Москвы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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