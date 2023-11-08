В Израиле потребовали отставки Нетаньяху

Протестующие собрались у здания израильского правительства и потребовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Родственники погибших при нападении боевиков ХАМАС поклялись жить у здания, пока не добьются своего, пишет Times of Israel.

Вечером 7 ноября у здания Кнессета прошла акция памяти о погибших израильтянах в результате нападения ХАМАС на южные районы страны. Мирная акция быстро переросла в политический митинг, поскольку родственники жертв обвинили Нетаньяху в сложившейся ситуации. После нескольких выступлений участники начали скандировать «Уходи!»

Несколько семей, чьи близкие погибли 7 октября, поклялись поставить палатку о здания правительства и оставаться там, пока Нетаньяху не покинет пост премьера.

Рейтинг одобрения Биньямина Нетаньяху внутри страны резко пошел вниз после эскалации палестино-израильского конфликта. Аналитики сошлись во мнении, что израильский премьер долго не давал добро на наземную ситуацию, боясь потерять свой политический вес в случае неудачи и больших потерь среди израильских военных.

В Белом доме обсуждают вероятность окончания политической карьеры Биньямина Нетаньяху. Президент США во время визита в Израиль предложил премьеру подумать преемнике и тех уроках, которые должен ему передать

Иерусалим, Наталья Рязанова

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