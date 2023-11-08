Париж отправит 200 млн евро в фонд помощи Украине, чтобы Киев мог покупать французское оружие, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Парламент одобрил поправку, позволяющую увеличить сумму отчислений. Эти деньги потратят на закупку французских вооружений для киевского режима, пишет Le Monde.

В конце сентября Лекорню встретился с украинским коллегой и заверил, что Франция выполнит обещание поддерживать киевский режим. Париж также подтвердил, что продолжит обучать украинских боевиков в прежнем объеме.

Вместе с тем, в Европе снижается число сторонников дальнейшей помощи Украине. Лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо призвал остановить киевский режим, пока его действия не привели к катастрофе. Политик уверен, что Киев никогда не повернется к миру.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»