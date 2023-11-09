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Четверг, 9 ноября 2023, 16:13 мск

Новости Политика

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Прямую линию и пресс-конференцию Путина объединят

Фото: пресс-служба Кремля

В Кремле решили объединить прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина будут в этом году объединены, мероприятие пройдет до конца года, дата уже определена», – сказал Песков журналистам.

Одним из самых интересующих прессу и общество вопросом является участие президента РФ Владимира Путина в президентских выборах 2024 года. Ранее представитель Кремля опроверг сообщения о том, что президент Путин якобы принял решение о переизбрании. Песков подчеркнул, что Путин еще не делал никаких заявлений на эту тему.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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