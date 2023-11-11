В ЕС воспротивились выделению военной помощи Киеву на 20 млрд евро

План Евросоюза по выделению на военную помощь Украине 20 млрд евро встретил сопротивление со стороны ряда стран ЕС, в том числе Германии, и может не реализоваться в нынешнем виде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Напомним, в июле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил передавать Киеву военную помощь в объеме 5 млрд евро в течение четырех лет.

Но пока министры обороны ЕС готовятся обсудить этот план в Брюсселе во вторник, 14 ноября, дипломаты говорят, что многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм на годы вперед.

«Я пока не собираюсь объявлять этот план провальным. Но, конечно, его можно было бы улучшить. У Германии было много вопросов… и это справедливо. Речь идет о больших деньгах», – заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

По информации агентства, некоторые члены ЕС заявили, что им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства, поскольку внутренние бюджеты сокращаются. В итоге предложенный план может измениться. Источники предположили, что пакет помощи будет утверждаться только на год вперед, а не на четыре года.

Вопрос о выделении военной помощи встретил сопротивление в то время, когда страны ЕС обсуждают предложение предоставить Украине экономическую помощь в размере 50 млрд евро. Против этой инициативы выступает Венгрия.

ЕС также сталкивается с проблемами в отношении других аспектов военной помощи Украине, отмечает Reuters. Многие официальные лица и дипломаты говорят, что блоку будет трудно выполнить план по поставке Киеву 1 млн артиллерийских снарядов и ракет к марту 2024 года. А Венгрия уже несколько месяцев блокирует выделение Украине 500 млн евро из Фонда мира из-за того, что Киев внес в черный список венгерский банк OTP.

Брюссель, Наталья Петрова

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