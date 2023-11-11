Боррель: ЕС должен быть готов компенсировать сокращение помощи США Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза быть готовы компенсировать помощь Украине из-за ее сокращения со стороны США. Такое заявление прозвучало на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Боррель при этом признал, что скорой победы Украины над Россией не ожидается.

Ранее агентство Reuters сообщило, что план Евросоюза потратить на военную помощь Украине 20 млрд евро встретил сопротивление со стороны ряда стран ЕС, в том числе Германии, и может не реализоваться в нынешнем виде. Ранее Боррель предложил передавать Киеву военную помощь в объеме 5 млрд евро в течение четырех лет. Министры обороны стран ЕС, как ожидается, обсудят этот план в Брюсселе во вторник, 14 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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