«Это реалистичный сценарий»: экс-главком НАТО назвал способ закончить украинский конфликт

Путь к урегулированию украинского конфликта лежит через отказ Киева от ряда территорий на юге и востоке страны по «корейскому сценарию». Такое мнение высказал экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он полагает, что Украина должна пойти по пути Южной Кореи, поскольку не может рассчитывать на полную победу.

Киеву «вероятно, придется согласиться, по крайней мере на какое-то время, с тем, что под контролем Москвы находятся Крым и сухопутный коридор между полуостровом и Россией. В некотором смысле каждый из них будет ненавидеть такой исход», – пишет эксперт в своей статье для Bloomberg.

По мнению Ставридиса, даже президенту России Владимиру такой результат может не понравиться, поскольку он получит не всю Украину, а только несколько пострадавших в результате боевых действий и заминированных районов юго-востока, что вряд ли можно считать достойным призом.

Экс-главком силами НАТО, сравнивая украинский конфликт с Корейской войной, заявил, что Киев не сможет выйти из него победителем и поэтому нужно прекратить боевые действия, что начать восстанавливать страну.

«Точно так же, как Южная Корея не была в состоянии требовать полной победы над Севером в 1950-х годах, Украина не в состоянии требовать полного вывода российских войск со своей территории. Весенне-летнее наступление Киева привело к тупику, и даже с появлением у него в следующем году истребителей F-16, маловероятно, что произойдет реальное изменение правил игры. Как и в случае с Корейской войной, эта ситуация, вероятно, перерастет в замороженный конфликт. Чем раньше прекратятся крупные боевые действия, тем скорее украинцы начнут восстанавливать государства», – пишет Ставридис.

Он убежден, что такой сценарий приведет Украину к успеху.

«Три урока Кореи актуальны для Украины: найти средства для восстановления страны как можно быстрее, создать реальные и прочные гарантии безопасности и быть готовыми к переговорам по прекращению боевых действий по принципу «земля в обмен на мир». Это реалистичный сценарий, который со временем приведет Украину к успеху, хотя, очевидно, окончательные решения должны принимать сами украинцы», – заключил эксперт.

Ранее ведущий американского политического шоу Rising на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что украинский конфликт приближается к точке, когда правительству страны придется начать вести переговоры с Россией и, вероятно, пожертвовать территориями. Он указал, что многие эксперты на Западе предупреждали о таком исходе.

Москва, Наталья Петрова

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