Запад готов согласиться с разделом Украины на две части – The Telegraph

Запад готов капитулировать в секторе Газа и на Украине, согласившись с ее разделом на две части по «корейскому» варианту. Такое мнение высказал старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист британской The Telegraph Кон Кафлин.

«Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они также имеют ряд поразительных сходств – не в последнюю очередь готовность многих западных лидеров капитулировать», – пишет эксперт (цитата по «Прайм»).

Как отметил Кафлин, тупиковая ситуация на поле боя на Украине заставила политиков по обе стороны Атлантики переориентировать свои усилия на поиск дипломатического решения конфликта.

По его мнению, с тем, что Украину следует разделить на две части, согласны в Берлине. Этот сценарий предполагает, что присоединенная Россией территория на востоке будет официально передана Москве, а остальной части Украины позволят «реализовать свои давние амбиции по вступление в ЕС», указал профессор.

«Аналогичный образ мышления все больше преобладает среди политиков в Париже и Вашингтоне, причем желание положить конец украинскому конфликту становится тем острее, чем дольше продолжается кризис в Газе», – подчеркнул Кафлин. По его словам, у западных лидеров, по всей вероятности, нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно.

Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что путь к урегулированию украинского конфликта лежит через отказ Киева от ряда территорий на юге и востоке страны по «корейскому сценарию». По его мнению, Украина должна пойти по пути Южной Кореи, поскольку не может рассчитывать на полную победу. Эксперт назвал такой сценарий реалистичным.

Лондон, Наталья Петрова

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