Первая группа россиян, эвакуированных из Газы, прибыла в Москву

Первая группа из 70 граждан России, эвакуированных из сектора Газа, доставлена спецбортом МЧС РФ в московский аэропорт Домодедово, – сообщает ТАСС.

В сообщении агентства говорится, что «россияне, покинувшие Газу через КПП «Рафах», прибыли в аэропорт Домодедово из Каира на самолете МЧС Ил-76. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Самолет вылетел из каирского аэропорта днем в понедельник, 13 ноября».

Первая группа граждан России через КПП «Рафах» перешла из Газы на территорию Египта 12 ноября. Всего за два дня пункт пропуска пересекли 168 граждан РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»