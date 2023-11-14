МЧС отправило вторую группу эвакуированных россиян в Каир

Еще 99 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, отправлены на автобусах в Каир. В оперативном штабе им окажут помощь, а оттуда отправят в Россию.

«99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска «Рафах» в Каир. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС России. Российским гражданам оказывается помощь с оформлением документов, медицинская и психологическая поддержка», – пояснили в пресс-службе министерства.

МЧС опубликовало видеообращение нескольких россиян, покинувших сектор Газа. Люди поблагодарили российское руководство и дипломатов, которые боролись за их эвакуацию. У многих в анклаве остались родственники.

«Нас эвакуировали, слава богу. Но мы за собой оставили родных, братьев, сестре. Домов у нас уже нет, одни руины там. Это просто ужасно», – сказал один из эвакуированных.

Первая группа покинувших сектор Газа россиян уже прибыла в Москву. Их пока отвезут в пункты временного размещения и обеспечат всем необходимым, включая питание и теплые вещи. В МЧС заверили, что детям уделят особое внимание.

В МИД РФ отметили, что людей вывозят группами из-за ограниченной пропускной способности КПП «Рафах» на границе с Египтом. Переход работает всего несколько часов днем в связи с продолжающимися обстрелами.

«Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Рязанова

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