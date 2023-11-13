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Еще почти 100 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

Скрин с видео МЧС РФ

Почти 100 граждан России, пожелавших покинуть сектор Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Египтом и Газой. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«МЧС России продолжает работу на КПП «Рафах». В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», – сказано в сообщении.

Накануне сектор Газа через контрольный пункт «Рафах» покинули первые 70 россиян, среди которых 28 детей. Эвакуированные в сопровождении сотрудников МЧС и медиков ночью прибыли в Каир, откуда вылетят в Москву.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что в списках для выезда из сектора Газа порядка 600 россиян.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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