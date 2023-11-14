Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья – Соскин

Политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к гражданской войне в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Должен какой-то регион взорваться, скорее всего, Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к гражданской войне в стране… Я думаю, процесс пошел», – заявил Соскин в эфире своего YouTub-канала.

«Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь», – добавил эксперт.

Так Соскин отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, обвинившего киевские власти в нежелании решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Министр также заявил, что Венгрия не одобрила выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Ранее Соскин выразил уверенность, что Зеленский приготовил вертолет для побега после разгрома ВСУ. Он призвал украинцев настаивать на мирных переговорах с Россией, чтобы не потерять всю страну.

Киев, Наталья Петрова

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