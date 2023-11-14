российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2023, 11:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске

Фото: правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Глава армянского кабмина сообщил об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пашинян сообщил, что не сможет участвовать в заседании и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием», – пишет ИА «Арменпресс».

Заседание Совета ОДКБ запланировано на 23 ноября.

Напомним, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался ехать на встречу секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. Мероприятие проходило 8 ноября в Москве.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Армения, Белоруссия,