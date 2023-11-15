российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2023, 09:32 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Конгрессе США одобрили временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Фото: freepik.com

Члены палаты представителей Конгресса США поддержали двухэтапный законопроект о временном финансировании правительственных программ, который должен предотвратить приостановку работы американского правительства. В документе не предусмотрено выделение средств на оказание помощи Украине и Израилю.

Автором плана финансирования правительства выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он обнародовал законопроект 11 ноября.

Инициатива предполагает на первом этапе финансирование части правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года. Речь идет о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, военного строительства, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Финансирование остальных программ предлагается продлить до 2 февраля.

Законопроект одобрили 336 конгрессменов, против выступили 95, передает телеканал CNN. Теперь план до пятницы, 17 ноября, должен успеть одобрить сенат.

Напомним, в конце сентября конгрессмены во избежание шатдауна утвердили временный бюджет, который финансирует правительство США до 17 ноября.

Источник телеканала в Белом доме заявил, что президент США поддержит законопроект о финансировании правительства, если его поддержит сенат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона рецептом для еще большего хаоса и путем к остановке экономики.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Израиль разрешил ООН доставить топливо в сектор Газа / Американка потеряла сумочку в открытом космосе / США заподозрили 30 стран в нарушении нефтяных санкций против России / В Техасе самолет столкнулся с автомобилем / На Байдена подали в суд за геноцид в Газе / СВР раскрыла реальные планы США в секторе Газа / Сеул пригрозил поглотить Пхеньян в случае войны / Мэра Нью-Йорка заподозрили в коррупции при открытии консульства Турции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, США,