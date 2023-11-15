В Конгрессе США одобрили временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Члены палаты представителей Конгресса США поддержали двухэтапный законопроект о временном финансировании правительственных программ, который должен предотвратить приостановку работы американского правительства. В документе не предусмотрено выделение средств на оказание помощи Украине и Израилю.

Автором плана финансирования правительства выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он обнародовал законопроект 11 ноября.

Инициатива предполагает на первом этапе финансирование части правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года. Речь идет о регулярных ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов, военного строительства, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Финансирование остальных программ предлагается продлить до 2 февраля.

Законопроект одобрили 336 конгрессменов, против выступили 95, передает телеканал CNN. Теперь план до пятницы, 17 ноября, должен успеть одобрить сенат.

Напомним, в конце сентября конгрессмены во избежание шатдауна утвердили временный бюджет, который финансирует правительство США до 17 ноября.

Источник телеканала в Белом доме заявил, что президент США поддержит законопроект о финансировании правительства, если его поддержит сенат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона рецептом для еще большего хаоса и путем к остановке экономики.

Вашингтон, Наталья Петрова

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