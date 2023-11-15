Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Штатам невыгодно ослабление России. Он считает важным поскорее закончить конфликт на Украине, пишет Responsible Statecraft.

Политик отметил, что Белый дом заложил в основу стратегии США идею о том, что ослабление России послужит национальным интересам Америки.

«Это мнение неверное. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», – сказал политик.

Кеннеди-младший уверен, что Вашингтону выгодно поскорее усадить Киев за стол переговоров и завершить конфликт с Москвой. То же мнение высказали кандидаты в президенты США Марианна Уильямсон и Корнел Уэст. Политики высказались за скорейшее прекращение конфликта на Украине.

Ранее претендент на пост президента США Вивек Рамасвами также высказался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой. Он готов признать российскими ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области после своей победы на выборах в 2024 году.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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