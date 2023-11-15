США тайно нарастили поставки оружия в Израиль – Bloomberg

США одобрили больше военной помощи для Израиля, чем объявили открыто. В список вошли ракеты с лазерным наведением для вертолетов Apache и 155-мм снаряды, пишет Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона.

Список вооружений утвердили в конце октября. Часть боеприпасов уже передана Израилю, остальное собирают на складах в США и Европе.

«На конец октября были доставлены все 36 тыс. патронов к 30-мм пушкам, 1800 из запрошенных боеприпасов для уничтожения бункеров M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения», – перечислило агентство.

В Пентагоне отказались раскрыть подробности, но признали, что используют имеющееся на складах вооружение и доступ к производственным линиям, чтобы «у Израиля были средства для самообороны».

Но в Белом доме растет разочарование действиями Израиля на фоне огромного числа жертв среди мирного населения. Чиновники из администрации США вели переговоры с израильскими коллегами, чтобы уменьшить потери, но «их призывы оставались без внимания», рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отметило, что разногласия не мешают Вашингтону отгружать оружие для союзника, и пока военная помощь не ставилась под вопрос.

Правозащитники из США И Палестины подали судебный иск против администрации американского президента Джо Байдена за пособничество геноциду палестинцев в секторе Газа. Истцы заявили, что Белый дом поставками оружия Израилю разжигает конфликт, приводящий к геноциду.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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