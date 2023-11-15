В Ливане предложили бомбить США, чтобы остановить конфликт в Израиле

Атака на США как главного союзника Израиля может прекратить палестино-израильский конфликт, заявил заместитель генсека ливанского движения «Хезболлах» Наим Касем.

«США поддерживают эти массовые убийства, и именно поэтому атака на США имеет ключевое значение для прекращения агрессии против Газы», – цитирует политика испанское издание Mundo.

Пока Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен и Палестина самостоятельно решают, как помочь сектору Газа. Но они с трудом противостоят западному альянсу США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля, признал Касем.

Продолжаются столкновения на границе Ливана и Израиля. Движение «Хезболлах» назвало преступлением убийство мирных граждан в секторе Газа израильскими военными. В связи с обострившейся обстановкой Израиль объявил об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

Бейрут, Наталья Рязанова

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