Израиль эвакуирует жителей города на границе с Ливаном

Израиль объявил об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Некоторое время назад Северное командование проинформировало мэра города о принятом решении. За эвакуацию будут отвечать местные власти, министерство туризма и министерство обороны.

Отмечается, что план был одобрен главой израильского минобороны Йоавом Галантом.

Накануне ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесение ударов по пяти позициям Армии обороны Израиля на границе с южным Ливаном. В результате ударов на израильских позициях были уничтожены технические спецсредства.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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