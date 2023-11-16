В Турции призвали к выходу страны из НАТО

В Турции коммунисты призвали парламент к выходу страны из НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Турецкой коммунистической партии (ТКР).

Члены партии не поддерживают вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. НАТО в ТКР назвали террористической организацией.

«С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор <...> Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому – выход нашей страны и других членов из НАТО», – говорится в заявлении.

С началом украинского кризиса блок все активнее стремится заполучить новых членов в Северной Европе. Так, скорость, с которой в альянс приняли Финляндию, в партии считают беспрецедентной.

«К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса «против», – отметили в ТКР. Присоединение Швеции к альянсу «приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе».

«Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации», – призывает ТКР.

Анкара, Зоя Осколкова

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