Зеленский пожаловался на нехватку снарядов для ВСУ из-за войны в Газе

Украинская армия столкнулась с дефицитом артиллерийских снарядов из-за войны Израиля и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает AFP.

Он признал нехватку снарядов калибра 155 мм. «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? Артиллерийские снаряды калибра 155 мм», – сказал Зеленский, добавив, что запасы ВСУ сократились. «Такова жизнь», – констатировал он.

«Не то чтобы Соединенные Штаты сказали: мы ничего не дадим Украине. Нет! Просто каждый борется сам», – добавил Зеленский.

Украинский президент отметил, что сейчас склады по всему миру пусты, а те объемы, которые западные союзники готовы сейчас передать Киеву, недостаточны для удовлетворения потребностей украинской армии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз вряд ли успеет выполнить план по поставке 1 млн боеприпасов Украине к марту 2024 года.

О недостижимости цели ЕС передать Украине миллион боеприпасов также заявлял министр обороны Германии Борис Писториус. Он указал на отсутствие достаточных мощностей для производства боеприпасов. При этом, заверил он, в ЕС пытаются ускорить процессы производства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал союзников активнее и больше работать над выполнением плана по поставке боеприпасов ВСУ. Выполнить обещание о поставках боеприпасов Евросоюзу, по его мнению, мешают «плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей».

Киев, Наталья Петрова

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