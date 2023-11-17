Госдума окончательно подняла акцизы на алкоголь и сигареты

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые повышают акцизы на алкоголь с 1 мая 2024 года. Наиболее существенно – в три раза – ставка акциза вырастет на вино.

Согласно правительственному законопроекту, акциз на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию в следующем году составит 108 рублей за один литр. До внесения законопроекта этот показатель планировался на уровне 36 рублей за литр. В 2023 году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр. На 2025 год предусматривается рост ставки до 112 рублей за литр, в 2026 году – до 116 рублей.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024 года вырастет вместо ранее планируемых 47 рублей до 141 рубля за литр. В 2023-м он составляет 45 рублей.

Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, в следующем году подорожает с нынешних 45 рублей и планировавшихся в 2024 году 47 рублей до 141 рубля за литр. В 2025 году повышение ставки предусматривается до 147 рублей, в 2026 году – до 153 рублей.

На алкоголь с содержанием спирта больше 18% акциз с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 643 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, который будет содержаться в подакцизном товаре; с 1 января по 31 декабря 2025-го – 669 рублей; с 1 января по 31 декабря 2026 года – 696 рублей, передает «ДумаТВ».

Утвержденные поправки в Налоговый кодекс также предусматривают повышение акцизов на табачные изделия.

Так, в 2024 году акциз на сигареты и папиросы составит 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей. С 1 января 2025 года акциз будет повышен до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 976 рублей за 1 тыс. штук, с 2026 года – до 3 043 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 132 рубля за 1 тыс. штук. В 2023 году ставка акциза составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2024 году составит 9 367 рублей за 1 кг, в 2025-м – 9 742 рубля, в 2026-м – 10 132 рубля за 1 кг. В 2023 году акциз составляет 8 669 рублей за 1 кг.

Ставка акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году вырастет до 42 рублей за 1 мл, в 2025 году – 44 рубля, в 2026-м – 46 рублей за 1 мл. В текущем году ставка акциза составляет 20 рублей за 1 мл.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании законопроекта, в результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025-м и 59 млрд рублей в 2026-м.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»