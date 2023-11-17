Алмазные санкции ЕС коснутся ювелирных изделий

Евросоюз намерен распространить санкции в отношении российских алмазов на ювелирные изделия, пишет EU Observer со ссылкой на источники. Запрет на экспорт обработанных алмазов введут после внедрения системы отслеживания страны происхождения.

«Запрет касается алмазов, добытых в России, экспортируемых из России, перевозимых транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах», – цитирует издание внутренний документ ЕС.

В черный список предлагается внести не только природные камни, но и «большинство непромышленных и искусственных алмазов». Под ограничения могут попасть и ювелирные украшения, в частности, «изделия из натурального и культивированного жемчуга, с золотом и серебром, включающие бриллианты». В этот перечень входят и наручные часы.

По данным издания, экспорт из России планируется запретить с начала 2024 года, а продажу обработанных в третьих странах камней – с 1 сентября 2024 года. Ожидается, что к этому сроку ЕС сможет внедрить механизм для отслеживания происхождения драгоценных камней.

В начале октября Бельгия заявила, что ЕС «приблизился к созданию» системы, которая позволит отслеживать страну происхождения алмазов. Европа нацелилась полностью убрать российских алмазы с мирового рынка.

Брюссель, Наталья Рязанова

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