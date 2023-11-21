«Успокоительная пилюля для Зеленского»: посол Антонов оценил новый пакет помощи США Украине

Новый пакет военной помощи Киеву Вашингтон рассматривает как «успокоительную пилюлю» для находящейся на грани коллапса украинской власти. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму – не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими «благодетелями». Положение на фронте и в украинской власти – на грани полного коллапса», – отметил дипломат, чьи слова приводятся в сообщении в телеграм-канале российского диппредствительства в Вашингтоне.

Посол РФ также обратил внимание, что новый пакет помощи США был анонсирован в канун десятилетия «евромайдана». «Трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании, как бы дают понять украинцам: они все еще «в игре» и ставки на них продолжают делаться», – указал Антонов.

Однако, подчеркнул дипломат, любые поставки западных вооружений на Украину – это «продление агонии обанкротившегося киевского режима».

«Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно», – заключил он.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, глава Минобороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Вашингтоном Украине дополнительной военной помощи на $100 млн, включая боеприпасы для артиллерии и ПВО, а также противотанковые средства и зимнее снаряжение. Шеф Пентагона заявил, что украинцы готовы к боевым действиям в холодный период. «У них есть все средства, которые им будут нужны, чтобы добиться успеха в боях зимой», – сказал Остин. Он назвал правильным решение украинского президента Владимира Зеленского продолжать боевые действия зимой.

Москва, Наталья Петрова

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