«Рассчитываем на содействие России»: Пакистан подал заявку на членство в БРИКС

Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил новый посол страны в РФ Мухаммад Халид Джамали.

«Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, Исламабад рассчитывает на присоединение к БРИКС в 2024 году. В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России.

Напомним, по итогам саммита в Йоханнесбурге в августе Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР пригласили в объединение еще шесть стран: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию, Аргентину. Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. Надо отметить, что почти 50 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС, заявки 17-ти из них находятся в ближайшей очереди на рассмотрение.

Москва, Наталья Петрова

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