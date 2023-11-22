В Совфеде поспорили с Бастрыкиным о закреплении в Конституции госидеологии

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на призыв председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина прописать в Конституции России государственную идеологию. Свою позицию насчет этой инициативы он изложил в своем телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что согласно ч. 1 ст. 13 Основного закона, в России признается «идеологическое многообразие». Это положение прописано в первой главе «Основы конституционного строя», которая может быть изменена только при принятии новой Конституции, указал он.

«Положение о том, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной» (ч. 2 ст. 13) направлено на поддержание политического многообразия и многопартийности ( ч. 3 ст. 13), а не на запрет идеологии как таковой», – пояснил Клишас.

Политик при этом отметил, что многие положения самой Конституции уже содержат идеологические основы. В качестве примера он привел статьи, в которых указано, что Россия является светским и социальным государством, а человек, его права и свободы названы высшей ценностью.

В то же время сенатор заявил, что Конституция является «живым документом», а не «памятником» и может быть изменена «при наличии общественного запроса». «Конституция, сохраняя стабильность регулирования важнейших вопросов жизни общества и государства должна реагировать на общественный запрос, именно такой подход стал основой для конституционной реформы 2020 года», – подчеркнул он.

Клишас счел дискуссию о Конституции и содержании ее положений «полезной, пробуждающей интерес наших граждан и общественных институтов к Основному закону».

Ранее сегодня глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил продолжить работу над Конституцией и прописать в ней идеологию государства.

«Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти <…> по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции <…> мне кажется, это необходимо», – цитирует руководителя ведомства РИА «Новости».

Бастрыкин указал на необходимость сформулировать и закрепить в Основном законе государственную идеологию и цели российского общества. «Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», – считает глава СКР. Свои предложения по Конституции он озвучил на конференции в Минюсте России.

Напомним, с подобной инициативой Бастрыкин уже выступал на Петербургском международном юридическом форуме в мае этого года.

Меж тем в Кремле пока не определились с позицией по предложению Бастрыкина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это новое заявление. Это, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Какой-то специальной позиции на этот счет нет. У президента не было заявлений, никаких решений на этот счет», – сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как призыв Бастрыкина соотносится с 13-й статьей Конституции, признающей идеологическое многообразие, пресс-атташе Кремля заявил, что в высказывании позиции нет ничего, что противоречило бы Конституции.

Москва, Наталья Петрова

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