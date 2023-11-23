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Четверг, 23 ноября 2023, 15:42 мск

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Рекордное число конгрессменов в США готовы уйти в отставку

Фото: pixabay

В палате представителей США резко выросло число законодателей, которые собрались покинуть свои посты. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В ноябре шесть демократов и шесть республиканцев заявили, что не намерены продолжать свою работу в конгрессе. Эта цифра собирающихся в отставку членов палаты больше, чем за любой месяц, по крайней мере, с 2011 года.

По словам политологов, рост числа увольнений среди конгрессменов обусловлен тем, что они не могут договориться о государственных расходах. Ранее сенат и палата представителей одобрили законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Но принять постоянный бюджет мешают разногласия, поэтому раз за разом принимаются временные.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Это не допустило приостановку работы правительства, которая могла произойти 17 ноября.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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