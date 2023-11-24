Штат Нью-Джерси приостановил действие закона о наказании за связи с РФ

Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против компаний за связи с Россией и удалили свой «черный список». Поводом стал иск японской компании Kyocera, которой тоже грозило наказание.

Штат Нью-Джерси принял закон весной 2022 годы, чтобы послать «убедительный сигнал» Москве и Минску. Закон ограничил субсидии для связанных с Россией или Белоруссией компаний, возможность вложения в эти фирмы средств из пенсионного фонда. К лету 2023 года внесение в черный список грозило банку JPMorgan Chase, Xerox и другим фирмам, включая Kyocera.

Японская компания подала в суд на власти штата, обвинив в нарушении конституции. Суд вынес постановление о приостановке санкций, на основании которого летом 2023-го власти штата остановили действие закона и удалили черный список. Судья заявил, что отдельные штаты не могут формировать собственную внешнюю политику. Разбирательство по иску продолжается, пишет Politico.

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Трентон, Наталья Рязанова

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