Пашинян обвинил Россию в задержке поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия затягивает поставку оружия по оплаченному контракту. Стороны обсуждают варианты решения проблемы, в том числе через списание части армянского долга.

Вопрос нарушенных сроков по поставке оружия подняли во время прямого эфира с премьером.

«Такие проблемы есть. Ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему. Одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной суммы», – сказал Пашинян.

Он отметил, что Россия сейчас сама нуждается в оружии, поэтому Армения готова искать пути выхода из ситуации. «Настрой у нас рабочий, и надеемся, что эти обсуждения приведут к конкретным результатам», добавил премьер.

В сентябре Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха. Армянский премьер назвал зависимость Армении от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана.

Ереван, Наталья Рязанова

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