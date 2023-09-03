«Повод для серьезного беспокойства»: Пашинян предъявил претензии России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию La Repubblica высказал серьезные претензии в адрес России. По его словам, российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. При этом Пашинян назвал зависимость Армении от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана.

«Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года). И это повод для серьезного беспокойства», – сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

«В данном случае не обеспечивается безопасность, в том числе право на свободное передвижение. И это действительно тревожный факт», – добавил премьер-министр Армении.

Вместе с тем Пашинян также назвал стратегической ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности. «Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасности от одного места является стратегической ошибкой», – заявил он.

По его словам, «после того, как Армения вкусила горькие плоды этой ошибки», в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности на фоне отдаления России.

«Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам (это происходит). Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», – сказал Пашинян.

Как считает премьер-министр, связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был быть под контролем миротворцев России. «Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины: или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны», – подчеркнул он.

Пашинян также заявил, что мир между Ереваном и Баку не станет возможным, если стороны взаимно не признают территориальную целостность друг друга. «Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, то мира никогда не будет», – сказал он, добавив, что очень трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения.

Ереван, Светлана Антонова

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