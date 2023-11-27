СМИ узнали о планах Финляндии полностью закрыть границу с Россией

Финские власти вернулись к обсуждению полного закрытия границы с Россией. Решение будет принято в самое ближайшее время, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство вновь готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель – принять решение как можно скорее после одобрения минюста», – говорится в статье.

При этом, министр финансов страны Риикка Пурра настаивает на закрытии границы с Россией, даже если юристы не одобрять это решение. У инициативы прежде всего есть политический вес, заявил министр в своем блоге.

«У нас нет других вариантов. Политическое решение все равно должно быть принято», – заявил Пурра.

В финском минюсте подчеркнули, что документы по инициативе не объясняют, почему страна отказывает в международной защите лицам, чьи права закреплены в конституции и других законах Евросоюза, Европейской конвенции о защите прав человека.

Издание приводит в пример Польшу, получившую решение Европейского суда по правам человека, отказавшегося признавать якобы гибридное воздействие Белоруссии веским основанием для закрытия приграничной зоны. Суд также назвал нарушением прав человека действия пограничников, которые выдворяли иностранцев обратно на белорусскую территорию.

В то же время, 73% опрошенных финнов одобрили нарушение международных соглашений в интересах безопасности страны.

Финляндия с 25 ноября закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного Райя-Йосепи. После этого сотни иностранцев застряли у финской границы. Около 200 отправлены автобусами в Санкт-Петербург, ещё 55 – к МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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